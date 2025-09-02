Am neuen Berner Hub bündelt die Vaudoise auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern laut den Angaben vor allem die für die Deutschschweiz zuständigen Teams aus der Personen-, der P&C- sowie aus der Tierversicherung Animalia. Die neuen Büros umfassen künftig bis zu 120 Arbeitsplätze.
Die Vaudoise belegt heute in Bern-Wankdorf bereits einen Standort. Dieser sei aber angesichts des jüngsten Wachstums in der Deutschschweiz zu klein geworden. Wie in der Vorwoche mitgeteilt, kletterten die Prämieneinnahmen im Deutschschweizer Nichtlebensgeschäft im ersten Halbjahr 2025 um 9,5 Prozent. Gruppenweit wuchs das Segment um 7,2 Prozent.
mk/ra
(AWP)