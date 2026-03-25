Die Vaudoise Versicherung hat das Geschäftsjahr 2025, und damit ihr dreijähriges Strategieprogramm, mit starkem Wachstum und einem Rekordgewinn abgeschlossen. Im neuen, bis 2028 laufenden Programm will die Gruppe weiterhin schneller als der Markt zulegen. Das soll mithilfe des weiteren Ausbaus in der Deutschschweiz und mit verstärktem Fokus auf das Immobiliengeschäft gelingen.