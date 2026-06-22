Die Delegierten wählten ferner Julius-Bär-Chef Stefan Bollinger zum neuen Vizepräsidenten. Darüber hinaus wurden Alexander Classen, VRP von EFG International, und Marcel Rohner, Vize-VRP der Union Bancaire Privée, neu in den Vorstand gewählt. Dafür scheidet UBP-Chef Guy de Picciotto nach 25 Jahren aus dem Vorstand aus. Alle genannten Personen werden ihr Amt zum 18. September 2026 antreten.