Die deutsche Maschinenbau-Industrie sieht sich auf den internationalen Märkten unter zunehmendem Konkurrenzdruck aus China. «Die chinesische Maschinenbauindustrie befindet sich derzeit in einer neuen Welle des 'Going Global', die sich durch qualitativ hochwertigere und technologisch fortgeschrittene Produkte zu einem vergleichsweise niedrigen Preis auszeichnet», beschreibt der Präsident des Branchenverbands VDMA, Karl Haeusgen. Die schwächelnde Binnennachfrage in China sei ein zusätzlicher Treiber für eine neue Welle der Internationalisierung.