Nach den starken Zuwächsen während der Coronajahre 2020 bis 2022 befindet sich die Branche seit 2023 in einer Konsolidierungsphase. Marktsättigung und geopolitische Unsicherheiten hatten die Kauflaune gebremst, und die hohen Lagerbestände aus den Nachlieferungen der Pandemiejahre konnten zunächst nicht vollständig abgebaut werden. Die aktuellen Zahlen deuten laut Velosuisse jedoch darauf hin, dass die Talsohle nun erreicht sei.