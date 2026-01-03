Einige der Venezolaner äusserten sich in Interviews mit dem staatlichen spanischen TV-Sender RTVE aber auch besorgt, weil völlig unklar sei, wie es nun in dem südamerikanischen Land weitergehen könne. «Zwischen Euphorie und Vorsicht», beschrieb eine Frau ihre Reaktion. Viele äusserten auch Angst um Angehörige in der Heimat.
In Spanien leben nach Angaben von RTVE fast eine halbe Million Venezolaner. Die meisten haben ihre Heimat wegen der autoritären Führung in Caracas und der prekären wirtschaftlichen und sozialen Lage verlassen.
Auf der Kanareninsel Teneriffa gab es hingegen eine kleine Kundgebung von Anhängern Maduros und seiner Regierung. Sie hielten ein Transparent mit der Aufschrift «Yankees raus aus Venezuela und der Karibik» in die Höhe.
