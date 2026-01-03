In Spanien im Exil lebende Venezolaner haben die Gefangennahme des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Madrid gefeiert. Spanische Medien schätzten ihre Zahl auf mehrere Hundert, die Freudengesänge anstimmten und zusammen das Vaterunser beteten, wie im Fernsehen zu sehen war. Viele Menschen auf dem berühmten Platz Puerta del Sol weinten vor Glück und lagen sich in den Armen.