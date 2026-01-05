Der autoritäre Präsident ist unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt. Er soll sein wegen Wahlfälschung illegal erlangtes Amt genutzt haben, dass Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen und soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Bislang hat sich der 63-Jährige nicht zu den Vorwürfen geäussert.