Die Wechsel erfolgen vor dem Hintergrund tiefgreifender politischer Veränderungen in Venezuela. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch die USA Anfang des Jahres kam es zu einem Machtumbruch, in dessen Folge Rodríguez die Regierungsgeschäfte übernahm. Sie gilt als zentrale Ansprechpartnerin der USA innerhalb der venezolanischen Regierung, insbesondere in Fragen der Ölpolitik./ppz/DP/zb