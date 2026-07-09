Verschüttete zwei Wochen nach dem Doppelbeben noch lebendig zu finden, ist inzwischen sehr unwahrscheinlich. Umgeben von Leichengeruch hoffen verzweifelte Angehörige im besonders schwer betroffenen Gebiet im Bundesstaat La Guaira dennoch weiter auf Lebenszeichen unter den Trümmern. Für die internationalen Hilfskräfte geht es laut UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher nunmehr darum, Wasser, Essen und Medizin im Katastrophengebiet im Norden des südamerikanischen Landes zu verteilen.