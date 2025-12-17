Der venezolanische Aussenminister Yván Gil telefonierte darüber mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Sie hätten über Bedrohungen für Venezuela sowie über Risiken für Lateinamerika und die Karibik gesprochen, so Gil auf Instagram. China habe seine Solidarität und «entschiedene Unterstützung» von Venezuela bekundet. Gil sagte, er habe eine Botschaft des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro an Chinas Staatschef Xi Jinping übermittelt. Über deren Inhalt machte der venezolanische Aussenminister keine Angaben.