Venezuelas Oberster Gerichtshof hatte die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez bereits am Wochenende damit beauftragt, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen. Das US-Militär hatte in der Nacht auf Sonntag den autoritären Präsidenten Maduro in Caracas gefangenen genommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Am Montag wurde er in New York zu einer ersten Anhörung von Gericht gebracht, wo ihm wegen «Drogenterrorismus» der Prozess gemacht werden soll.