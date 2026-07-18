Erst Mitte Mai - noch vor den Erdbeben - kündigte Venezuela einen umfassenden Prozess zur Umstrukturierung seiner Auslandsschulden an. Der seit 2017 zahlungsunfähige venezolanische Staat ist im Ausland mit rund 170 Milliarden US-Dollar verschuldet, was aktuell rund 145 Milliarden Euro entspricht. Die jährliche Wirtschaftsleistung des Landes lag einer IWF-Schätzung zufolge zuletzt bei rund 110 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im Falle Deutschlands sind es 5,5 Billionen Dollar - also etwa das Fünfzigfache.