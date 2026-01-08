Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump laut einem Bericht der «New York Times» die Erwartung geäussert, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden. Am vergangenen Wochenende hatten US-Soldaten den autoritären venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela seien nun mit einem Makel behaftet wie noch nie zuvor in der Geschichte, sagte Rodríguez./dde/DP/jha