Venezuelas autoritär regierender Präsident Nicolás Maduro hat die USA beschuldigt, ihre Zusagen zur Aufhebung von Sanktionen nicht eingehalten zu haben. Venezuela habe alle mit der US-Regierung besprochenen Verpflichtungen «vollständig» erfüllt, teilte Maduro am Samstag über die Plattform X (ehemals Twitter) mit. «Wir sind diejenigen, die mit grösstem Willen die Verteidigung des venezolanischen Volkes, das Recht auf Unabhängigkeit und Frieden erfüllt haben», sagte er weiter. Die USA hatten erst am Mittwoch mitgeteilt, Sanktionen gegen Venezuelas Öl- und Gassektor wieder in Kraft zu setzen, um Druck auf die Regierung des südamerikanischen Landes auszuüben.