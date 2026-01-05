Rubio: Werden Veränderungen in Venezuela herbeiführen

Trump hatte nach dem Angriff gesagt, die USA würden Venezuela vorübergehend führen. Sein Aussenminister Marco Rubio machte nun in einem Interview mit dem US-Sender CBS deutlich, dass Washington Venezuela nicht regieren werde, mit Hilfe einer bereits bestehenden Ölblockade aber politische Veränderungen in dem Land herbeiführen werde. Die Blockade sei ein «enormer Hebel» und bleibe so lange bestehen, bis zentrale Forderungen erfüllt seien. Es gehe darum, dass die riesigen Ölreserven Venezuelas nicht weiter unter der Kontrolle von Gegnern der USA stünden, sagte Rubio dem Sender NBC News.