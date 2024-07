Knapp einen Monat vor der Präsidentenwahl in Venezuela will Staatschef Nicolás Maduro mit den USA erneut über die Lockerung der Sanktionen gegen das südamerikanische Land verhandeln. «Ich habe den Vorschlag der US-Regierung akzeptiert, direkte Gespräche aufzunehmen», sagte der linke Regierungschef am Montag im Fernsehen. «Ich will Dialog, Einigung, eine Zukunft für unsere Beziehungen und Wandel - aber mit Respekt vor der Souveränität und Unabhängigkeit Venezuelas.» Die Verhandlungen sollen laut Maduro am Mittwoch beginnen.