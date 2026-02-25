Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Venture Kick 1271 Projekte gefördert und dafür selbst insgesamt 103 Millionen Franken in Start-ups in einer frühen Phase mit Forschungsbezug investiert, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. In mehr als 720 Jurysitzungen wurden 986 Unternehmen gegründet. Diese haben nach Angaben der Initiative 16'108 Arbeitsplätze geschaffen und 10,2 Milliarden Franken an Folgefinanzierungen eingesammelt.