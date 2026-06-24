Die Schweizer Gründerinnen und Gründer würden Finanzierungsrunden zunehmend in London, Berlin oder in den USA durchführen und damit substanzielle Eigentumsanteile an ihren Unternehmen ins Ausland abgeben, schreibt Venturelab. Der von TIE Capital Partners verwaltete Swiss Champions Fund nimmt die Arbeit mit einem Zielvolumen von rund 100 Millionen Franken auf.