Neu im Gremium sitzen Fouad Hamiyeh, Country CEO der FAB Private Bank (Suisse) SA. Clemens Kaiser, CEO bei Deutsche Bank (Suisse) SA, sowie Elie Sassoon, CEO Bank J. Safra Sarasin Ltd., und Daniel Torreilles, CEO von J.P. Morgan (Suisse) SA, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist.
Die Versammlung hat zudem das Mandat von Mauro De Stefani, CEO der Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, und Laurent Gagnebin, CEO der Rothschild & Co Bank AG, verlängert. Die Wahl der neuen Mitglieder sei ein Schritt zur Erweiterung der Repräsentativität des Vorstands, wie es weiter heisst.
Die Vereinigung der Auslandsbanken in der Schweiz (AFBS) wurde 1972 gegründet und vereint Finanzintermediäre in der Schweiz mit ausländischer Mehrheitskontrolle. Mit 90 Mitgliedern, davon 79 ausländisch beherrschte Banken, ist die AFBS laut eigenen Angaben nach der Schweizerischen Bankiervereinigung die zweitgrösste Banken-Interessengruppe der Schweiz.
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(AWP)