Die Versammlung hat zudem das Mandat von Mauro De Stefani, CEO der Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, und Laurent Gagnebin, CEO der Rothschild & Co Bank AG, verlängert. Die Wahl der neuen Mitglieder sei ein Schritt zur Erweiterung der Repräsentativität des Vorstands, wie es weiter heisst.