Fluggesellschaften in aller Welt steuern ihrem Verband zufolge trotz Spannungen in Politik und Wirtschaft insgesamt auf Rekordgewinne zu. Im laufenden Jahr dürfte die Branche unter dem Strich 39,5 Milliarden US-Dollar (33,9 Mrd Euro) verdienen und damit 3,5 Milliarden mehr als im Juni vorausgesagt, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Für 2026 sagt IATA-Chef Willie Walsh ihnen nun einen Rekordgewinn von 41 Milliarden Dollar voraus. Besonders gut sieht es für Airlines aus Europa aus, während Gesellschaften aus den USA unter der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump leiden.