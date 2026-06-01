Mit dem Beitritt baut die SSPA ihre Kompetenzen in den Bereichen Kapitalmärkte und strukturierte Produkte weiter aus, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. ISP Securities bringe internationale Erfahrung und Know-how im Bereich massgeschneiderter Finanzlösungen in den Verband ein.
ISP Securities ist ein FINMA-reguliertes Wertpapierhaus, das sich vor allem an institutionelle Kunden, Vermögensverwalter und Family Offices richtet. Die 1993 gegründete Gesellschaft beschäftigt weltweit über 100 Personen und ist neben Zürich auch in Genf, Tel Aviv, Hongkong und Dubai vertreten.
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(AWP)