Die Folgen der Sommerstürme "Lambert" und "Kay" von vergangener Woche dürften die Versicherer in Deutschland ihrem Verband zufolge fast eine Dreiviertelmilliarde Euro kosten. "Die beiden Unwetter haben versicherte Schäden von rund 740 Millionen Euro an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie an Kraftfahrzeugen verursacht", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), laut Mitteilung am Donnerstag.

29.06.2023 14:31