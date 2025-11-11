Laut dem Verband sind inzwischen Massnahmen getroffen worden. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) sei umgehend über die mutmasslichen Manipulationen informiert worden. Zudem seien den Versicherungsunternehmen die Namen der Personen mit falsch erlangten Zertifikaten mitgeteilt worden, um Missbrauch zu verhindern. Schliesslich habe der Verband seine internen Prozesse überprüft und angepasst.