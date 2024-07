Dies schrieb der Verband in einem Communiqué vom Freitag. Er verlangt einen Ausbau der ultraschnellen Glasfasernetze auch in ländlichen und strukturschwächeren Gebieten. Statt auch diese Regionen zügig mit Glasfaser zu erschliessen, würden in dicht besiedelten Gebieten teilweise parallele Glasfasernetze ohne Kooperation realisiert, hiess es.