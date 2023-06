Zugleich warnte der Verband vor andauernden Problemen. So bleibe die Produktivität niedrig. "Erstmals seit vier Jahrzehnten geht CBI davon aus, dass die realen Haushaltseinkommen das zweite Jahr in Folge sinken werden", hiess es in der Mitteilung. "Dies wird zwangsläufig zu weiterem Druck auf die Haushaltsausgaben führen." Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei nachhaltig von den Corona-Folgen beschädigt. "Ende kommenden Jahres wird die Wirtschaft im Vergleich zum Vor-Corona-Trend rund 7 Prozent kleiner sein", so der Verband.