Grosse Spieler in Europa

Verbandschef Wahl wies auf die boomenden Golfstaaten hin, die ihren Tourismus ausbauen: So gebe es in Abu Dhabi den Meeres-Themenpark SeaWorld. In Asien werden demnach Parks in Japan und Südkorea ausgebaut - Auch in China werde investiert, etwa in das neue Legoland Shanghai, sagte Wahl.