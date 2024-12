Einschränkungen für Lebensmittelkauf?

Laut einer Umfrage im Auftrag des Verbands sind hohe Lebensmittelpreise weiter ein Problem. So müssen sich 29 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben in anderen Bereichen einschränken, um den Lebensmitteleinkauf zu finanzieren. Bei Haushalten mit Nettoeinkommen von weniger als 1.500 Euro im Monat gaben dies 58 Prozent an. Keine solchen Einschränkungen haben demnach 71 Prozent aller Befragten. Für die Umfrage befragte das Institut Forsa den Angaben zufolge vom 9. bis 11. Oktober 1.001 Menschen ab 18 Jahren.