Die Inflation in der Euro-Zone verharrte zuletzt auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent. Die Teuerungsrate in den 20 Euro-Ländern blieb im August auf dem Wert von Juli und Juni. Die EZB peilt auf mittlere Sicht eine Teuerungsrate von zwei Prozent an, die sie als optimal für die Konjunktur in der Währungsgemeinschaft ansieht.