Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte die Durchsuchungen auf Anfrage, ohne weitere Details zu nennen: «Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Massnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird», teilte der Sprecher mit. «Die Bank arbeitet vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äussern.»