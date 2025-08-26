Vorstand prüft Schadenersatzansprüche gegen Manager und Prüfer

Bei den Ermittlungen geht es offenkundig darum, ob Buchwerte der Bilanz im Vorjahr zu hoch angesetzt waren. «Wir werden diese Vorgänge aufklären und Konsequenzen ziehen», sicherte Hiller den Aktionären zu. Der heutige Vorstand hat eine eigene Untersuchung der Vorgänge in die Wege geleitet, die noch nicht abgeschlossen ist. Der Vorstand prüft nach Hillers Worten ausserdem Schadenersatzansprüche sowohl gegen frühere Manager als auch gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, die die möglicherweise geschönte Bilanz 2023 absegnete. PwC lehnte eine Stellungnahme unter Verweis auf das Vertraulichkeitsgebot bei Mandatsverhältnissen ab.