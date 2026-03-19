Verhandlungen meist für bessere Arbeitsbedingungen

Es ist der dritte grossflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen im ÖPNV, die Verdi parallel in allen Bundesländern führte. In Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein gibt es bereits Einigungen. Auch in Hessen wurde ein Kompromiss erzielt - die Gewerkschaftsmitglieder werden dort nun befragt, ob ihnen das Ergebnis ausreicht. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben, dem grössten Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, beginnt heute die nächste Verhandlungsrunde.