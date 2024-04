Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder für Dienstag zu weiteren ganztägigen Streiks im Nahverkehr bestimmter Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Bestreikt werden sollen ausgewählte Betriebshöfe in Geilenkirchen (Westverkehr), im Rhein-Erft-Kreis (REVG), Mönchengladbach und Viersen (NEW Mobil), Gelsenkirchen (Bogestra), Essen (Ruhrbahn), Lüdenscheid und Plettenberg (MVG), Bielefeld (Mobiel) und Gütersloh (Stadtbus Gütersloh), wie Verdi am Montag mitteilte.