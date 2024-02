Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals müssen sich Lufthansa -Reisende am Mittwoch auf grössere Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten am Montag zu einem entsprechenden Ausstand auf. «Wir gehen davon aus, dass 80, 90 Prozent des Lufthansaprogramms und das der Töchter eingestellt wird», sagte ein Verdi-Sprecher am Morgen.

05.02.2024 08:44