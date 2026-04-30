Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen Telekom-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland für diesen Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Standorte der Telekom in Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstrasse, Ludwigshafen sowie Trier und Saarbrücken, teilte die Gewerkschaft mit. Die zweite Tarifverhandlungsrunde am Montag sei ohne ein Angebot der Arbeitgeber beendet worden. Die nächste Runde sei für den 11. und 12. Mai geplant.