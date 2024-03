Nach der grundsätzlichen Einigung im Tarifkonflikt für das Lufthansa -Bodenpersonal beraten die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen über die Details des abzuschliessenden Tarifvertrags. Das soll zunächst in getrennten Sitzungen geschehen, bevor beide Seiten noch einmal zusammenkommen, um ein Eckpunktepapier zu verfassen. Mit veröffentlichten Ergebnissen sei daher frühestens am Nachmittag zu rechnen, hiess es am Donnerstag aus Verhandlungskreisen.