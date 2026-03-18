Im Laufe des Freitags legen zum Beispiel in Augsburg nur noch die Beschäftigten in den Werkstätten ihre Arbeit nieder, «um die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten», wie der örtliche Verdi-Verband mitteilte. Im Nahverkehr sind hier dann keine grösseren Einschränkungen mehr zu erwarten. Auch in Regensburg und Bayreuth fahren die Busse und Bahnen ab Freitag wieder im Regelbetrieb.