Von der Ausweitung bundesweiter Streiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen. Die Streikmassnahmen würden bei der Telekom von Dienstag bis Donnerstag ganztägig ausgeweitet, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Eine zentrale Kundgebung finde am Mittwoch (20. Mai) in Köln statt. Verdi rechnet mit mehr als 2.000 Teilnehmern aus ganz NRW.