In Kiel nahmen heute rund 200 Beschäftigte des Handels vor allem aus Schleswig-Holstein an einer Demonstration teil. «Wir sind nicht die Billigheimer der Nation», sagte Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer auf der Abschlusskundgebung. «In einer Tarifrunde im Handel geht es eben nicht allein um Prozente, es geht um Anerkennung, es geht um Wertschätzung.»