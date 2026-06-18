Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer kritisierte: «Im Handel werden täglich Milliardenumsätze gemacht, aber bei den Beschäftigten kommt so gut wie nichts davon an - gerade auch bei Ikea.» Das Unternehmen stehe wirtschaftlich gut da und plane dennoch einen Personalabbau. Statt faire Löhne zu zahlen, werde ein radikaler Sparkurs gefahren. Laut Zimmer spielt Ikea in der Tarifrunde auf Arbeitgeberseite eine einflussreiche Rolle. Mitte Mai und Anfang Juni hatte Verdi bereits zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen.