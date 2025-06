Effektivere Raumnutzung in Genf und Lausanne

Nur in Zürich ging die Zahl der neuen Wohnungen zurück. In Basel, Lausanne und Genf entstanden pro abgebrochene Wohnung 1,6 bis doppelt so viele neue Wohnungen als in Zürich oder Bern. Basel, Lausanne und Genf konnte somit den bestehenden Siedlungsraum effektiver nutzen, wie es in der Studie heisst.