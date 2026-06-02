Der Initiativtext sieht vor, dass unter anderem Personendaten besser geschützt und deren digitale Integrität gewährleistet werden soll. Ausserdem solle der Bund seine eigenen digitalen Daten und Infrastrukturen schützen und die Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen unterstützen. Er soll sicherstellen, dass die digitalen und informationsbezogenen Infrastrukturen, Dienste und Ressourcen, die für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wesentlich sind, unter allen Umständen unabhängig von Einflüssen blieben, «die den Interessen der Schweiz und ihrer Bevölkerung zuwiderlaufen».