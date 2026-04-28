Opec-Anteil am Ölmarkt sinkt

Die überraschende Ankündigung aus Abu Dhabi ist ein harter Schlag für die Opec und Opec+, ein breiteres Bündnis von Ölförderländern unter der Führung von Saudi-Arabien und Russland. Dieses soll stabile Preise sichern und Überkapazität im Markt verhindern. Mit dem Austritt der Emirate und damit einem der grössten Ölproduzenten der zwölf Opec-Staaten sinkt der Anteil der Organisation an den weltweiten Ölmärkten und damit auch die Fähigkeit, Energiepreise zu kontrollieren und nach Möglichkeit stabil zu halten.