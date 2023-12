«Je weniger Raum die entwickelte menschliche Welt einnimmt, desto mehr natürliche Wasserkreisläufe bleiben intakt», so Thiaw zu möglichen Eindämmungsmassnahmen. Zudem sei unter anderem die Verlangsamung des Bevölkerungswachstums eine Voraussetzung «für eine gesellschaftliche Entwicklung, die die Grenzen des Planeten respektiert». In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten findet derzeit die Weltklimakonferenz Cop 28 statt./scb/DP/ngu