Die Bundesanwaltschaft hatte die CS, beziehungsweise die UBS Ende letzten Jahres wegen Strafbarkeit des Unternehmens im Zusammenhang mit Geldwäschereihandlungen angeklagt. Beschuldigt wird auch eine frühere Mitarbeiterin der CS. Um die Kreditvergabe als solche ging es in dem Verfahren nicht mehr. Das entsprechende Verfahren hatte die Finanzmarktaufsicht schon 2021 - also vor der Übernahme der CS durch die UBS - abgeschlossen.