Air France und Airbus müssen sich erneut wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten. In Paris hat der Berufungsprozess um den Absturz einer Air-France-Maschine zwischen Rio de Janeiro und Paris im Jahr 2009 begonnen. Dabei kamen damals 228 Menschen ums Leben. Den Unternehmen drohen Geldstrafen bis zu 225.000 Euro. Sie hatten die Verantwortung für den Todesflug von sich gewiesen.