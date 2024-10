Der Milliardenvergleich in den Rechtsstreitigkeiten rund um die Arznei Zantac in den USA hat dem Pharmakonzern GSK im dritten Quartal einen Verlust eingebrockt. Nach Steuern entfällt auf die Anteilseigner ein Verlust von 58 Millionen britischen Pfund (69,7 Mio Euro), wie GSK am Mittwoch mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Arzneimittelhersteller noch fast 1,5 Milliarden Pfund Profit gemacht. Auch sonst verlief das Quartal holprig. Die Aktie fiel am Morgen mit minus 3,3 Prozent an das Ende Stoxx Europe 50.