Nach Angaben von Staatskanzlei und Betriebsrat gab es am Freitag ein Treffen der Arbeitnehmervertretung des Logistikzentrums mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in Erfurt. «Wir erwarten von Zalando, dass die Unternehmensführung die Gespräche mit dem Betriebsrat ernsthaft, transparent und auf Augenhöhe führt. Es ist Zeit, der sozialen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten gerecht zu werden», erklärte Voigt. Die Landesregierung werde den Prozess aktiv begleiten und stehe «sowohl dem Betriebsrat als auch den betroffenen Beschäftigten als verlässlicher Partner zur Seite».