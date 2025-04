Das zeigen die definitiven Einnahmezahlen der Abstimmungskampagnen zur letzten Volksabstimmung, welche die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) am Freitag publiziert hat. Volk und Stände befanden am 9. Februar über die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen. Das Volksbegehren verlangte, dass die Schweiz künftig nur so viele Ressourcen nutzt, wie die Natur ersetzen kann. Die Stimmbevölkerung sagte mit knapp 70 Prozent Nein.