Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist wegen des Abbaus von Lagerbeständen in China und Wechselkurseffekten verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz im ersten Quartal des im Oktober begonnenen Geschäftsjahres stieg um ein Prozent auf 475 Millionen Euro, wie das im MDax der Frankfurter Börse notierte Unternehmen am Freitag in Jena mitteilte. Währungsbereinigt gab es ein Plus von 3,3 Prozent. Die Aktie legte kräftig zu.

09.02.2024 15:29