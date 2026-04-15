Nach einem ersten Treffen zwischen israelischen und libanesischen Vertretern in Washington hat eine Gruppe von zehn Ländern «ein unverzügliches Ende der Kampfhandlungen im Libanon» gefordert. Die Länder begrüssten in einer Mitteilung die jüngst zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe. Aber auch im Libanon müssten nun die Waffen schweigen. Unterdessen wird weiter über eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran spekuliert. Mehr als Andeutungen gibt es aus Washington bislang nicht.